Раки, Львы, Стрельцы и другие знаки — везунчики до 8 октября: прет чистейшая полоса удачи

Астрологи поделились прогнозом для некоторых знаков зодиака, назвав везунчиков до 8 октября. Им будет сопутствовать удача во всех начинаниях, они окажутся в белом списке у судьбы.

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Раки

Понедельник и вторник — 2 и 3 октября соответственно, подходят для важных финансовых операций и крупных покупок. В целом вся неделя до 8 октября будет вполне удачной и позитивной. Главное, на что должны обратить внимание Раки, так это на приобретения. Они потребуют больших затрат, поэтому должны оправдать потраченные деньги. Легкое напряжение будет ощущаться в четверг и пятницу, зато на выходных удастся отдохнуть в приятной компании.

Львы

Все, что связано с переговорами, встречами пройдет успешно на неделе до 8 октября. Это отличный период, который нужно посвятить важным делам. Все они принесут хороший результат. Отдых тоже пройдет на высоте, лучше, если он будет культурным — Львы могут посетить концерт, выставку или спектакль. На выходных этот знак зодиака ждет сюрприз от близких.

Девы

Позитивную и активную неделю сменит более спокойная. Звезды советуют им взять отпуск или сделать паузу, прийти в себя, отдохнуть и набраться сил. Понедельник и вторник станут для них максимально удачными днями, этот период подходит для важных встреч, переговоров и дел. Всю документацию им следует проверять в эти дни особенно тщательно.