Эволюция и перевороты судьбы: славянский гороскоп на осень и зиму 2023\2024 (по годам рождения)

Жалящий Шершень или Оса (годы 1945, 1961, 1977, 1993)

Для людей этих годов рождения наступает время личной эволюции. В этот период придется расставить приоритеты в личной жизни и карьере.

Притаившийся Лют или Волк (годы 1946, 1962, 1978, 1994)

Вы можете почувствовать желание сменить направление движения. Это касается и работы, и личных дел. Больше доверяйте себе, а не советам посторонних.

Огненная Векша или Белка (годы 1947, 1963, 1979, 1995)

Грядущий период - один из самых важных в вашей жизни. Появятся уникальные шансы для развития в различных сферах жизни.

По материалам Wday.ru