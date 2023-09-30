Эволюция и перевороты судьбы: славянский гороскоп на осень и зиму 2023\2024 (по годам рождения)

Астролог и экстрасенс Аделина Блэкмун составила славянский гороскоп, спрогнозировав, как сложатся осень и зиму 2023\2024 для родившихся в разные годы людей.
Некоторых ждут эволюция и перевороты судьбы.
Темный Сох или Лось (годы 1944, 1960, 1976, 1992)
Людям этих годов рождения стоит прислушиваться к интуиции. Сама Вселенная подскажет вам путь, только не оставляйте без внимания сигналы свыше.
Жалящий Шершень или Оса (годы 1945, 1961, 1977, 1993)
Для людей этих годов рождения наступает время личной эволюции. В этот период придется расставить приоритеты в личной жизни и карьере.
Притаившийся Лют или Волк (годы 1946, 1962, 1978, 1994)
Вы можете почувствовать желание сменить направление движения. Это касается и работы, и личных дел. Больше доверяйте себе, а не советам посторонних.
Огненная Векша или Белка (годы 1947, 1963, 1979, 1995)
Грядущий период - один из самых важных в вашей жизни. Появятся уникальные шансы для развития в различных сферах жизни.
По материалам Wday.ru