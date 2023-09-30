Раки, Львы и Девы, важное сообщение для вас: откроется портал изобилия — успейте сделать это в октябре

Для трех представителей зодиакального круга предстоящая семидневка будет весьма удачной. Откроется настоящий портал изобилия. Что же предстоит сделать в этот период тем, кто рожден летом и ранней осенью - Ракам, Львам и Девам?
Рак
Общий фон недели для вас позитивен. Понедельник и вторник идеально подходят для совершения финансовых операций. Четверг и пятница могут стать напряженными днями, зато в выходные сможете хорошо отдохнуть в компании близких людей.
Лев
Можете планировать на предстоящую неделю встречи и переговоры, все они будут успешными. Если планируете организовывать отдых, то он должен быть культурным - спектакли, концерты, выставки.
Дева
Девам в ближайшие семь дней следует взять паузу, замедлиться и ничего не планировать. Предыдущий период был у вас насыщенным, теперь дайте себе передышку.
По материалам 7days.ru