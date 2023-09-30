Раки, Львы и Девы, важное сообщение для вас: откроется портал изобилия — успейте сделать это в октябре

Для трех представителей зодиакального круга предстоящая семидневка будет весьма удачной. Откроется настоящий портал изобилия. Что же предстоит сделать в этот период тем, кто рожден летом и ранней осенью - Ракам, Львам и Девам?

Рак

Общий фон недели для вас позитивен. Понедельник и вторник идеально подходят для совершения финансовых операций. Четверг и пятница могут стать напряженными днями, зато в выходные сможете хорошо отдохнуть в компании близких людей.

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