Раки, Львы и Девы, важное сообщение для вас: откроется портал изобилия — успейте сделать это в октябре

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

Астрологический прогноз на неделю - со 2 по 8 октября.

Для трех представителей зодиакального круга предстоящая семидневка будет весьма удачной. Откроется настоящий портал изобилия. Что же предстоит сделать в этот период тем, кто рожден летом и ранней осенью - Ракам, Львам и Девам?

Рак

Общий фон недели для вас позитивен. Понедельник и вторник идеально подходят для совершения финансовых операций. Четверг и пятница могут стать напряженными днями, зато в выходные сможете хорошо отдохнуть в компании близких людей.

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Лев

Можете планировать на предстоящую неделю встречи и переговоры, все они будут успешными. Если планируете организовывать отдых, то он должен быть культурным - спектакли, концерты, выставки.

Дева

Девам в ближайшие семь дней следует взять паузу, замедлиться и ничего не планировать. Предыдущий период был у вас насыщенным, теперь дайте себе передышку.

По материалам 7days.ru

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