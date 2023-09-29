Лунные счастливчики: знаки зодиака, жизнь которых трансформируется после полнолуния — обрушатся богатство и удача

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Полнолуние в конце сентября открыло новые возможности для некоторых представителей зодиакального круга.

Астролог Людмила Митрохина поведала, для кого нынешнее полнолуние станет счастливым. После него жизнь трансформируется, и на людей обрушатся счастье, удача и богатство.

Всего в зодиакальном круге таких везунчиков насчиталось три — Близнецы, Рак и Стрелец.

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Близнецам нужно действовать смелее. Полнолуние подарит им возможность выгодно вложить деньги, чтоб следующие несколько месяцев безбедно жить на проценты.

Если Раки в период с 30 сентября по 2 октября постараются закрыть кредиты, то их финансы начнут увеличиваться в геометрической прогрессии.

Деньги к Стрельцам придут со стороны. Это будет вознаграждение на работе или возвращение забытого долга. В этот период можно покупать лотерейные билеты, возможен выигрыш.

По материалам 7days.ru

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