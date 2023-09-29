Лунные счастливчики: знаки зодиака, жизнь которых трансформируется после полнолуния — обрушатся богатство и удача

Астролог Людмила Митрохина поведала, для кого нынешнее полнолуние станет счастливым. После него жизнь трансформируется, и на людей обрушатся счастье, удача и богатство.

Всего в зодиакальном круге таких везунчиков насчиталось три — Близнецы, Рак и Стрелец.

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