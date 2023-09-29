Зодиакальный круг очерчен, предназначение будет выполнено: кармическая миссия Львов, Дев и Весов

Все приходят на землю со своей кармической миссией. Предназначение должно быть выполнено, что бы ни случилось.

Кармическая миссия рожденных под знаком Льва -—творить. Они харизматичны и артистичны, часто призванием Львов становится сцена.

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