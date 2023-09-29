Зодиакальный круг очерчен, предназначение будет выполнено: кармическая миссия Львов, Дев и Весов

Все приходят на землю со своей кармической миссией. Предназначение должно быть выполнено, что бы ни случилось.
Кармическая миссия рожденных под знаком Льва -—творить. Они харизматичны и артистичны, часто призванием Львов становится сцена.
Миссия Дев — наставлять. Им нужно обязательно учить кого-то и передавать свои знания. Девы всегда могут дать хороший совет по поводу той или иной ситуации.
Миссия Весов — примирять. Как правило, Весы обладают уравновешенным характером. Они дипломатичны и могут помочь людям обрести гармонию.
По материалам gurni.ru