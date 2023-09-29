Зодиакальный круг давно очерчен: что завещано сделать Овнам, Тельцам, Весам и Стрельцам — никаких иллюзий

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой считаются достоверными, рассказала, что нужно сделать Овнам, Тельцам, Весам и Стрельцам с 29 сентября.

Зодиакальный круг очерчен, а значит, предназначение будет выполнено.

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Овнам рекомендуется в этот период не спорить. Это бессмысленно.

Тельцам звезды рекомендуют исключить сомнительные знакомства и быть осторожными в дороге.

Весам космос напоминает, что не стоит гнаться за иллюзиями. Нужно избегать скандалов.

Стрельцам нужно поторопиться и уделить время любимым людям и помочь близким. Стрельцы же, в свою очередь, могут положиться на коллег.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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