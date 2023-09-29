Зодиакальный круг давно очерчен: что завещано сделать Овнам, Тельцам, Весам и Стрельцам — никаких иллюзий

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой считаются достоверными, рассказала, что нужно сделать Овнам, Тельцам, Весам и Стрельцам с 29 сентября.
Зодиакальный круг очерчен, а значит, предназначение будет выполнено.
Овнам рекомендуется в этот период не спорить. Это бессмысленно.
Тельцам звезды рекомендуют исключить сомнительные знакомства и быть осторожными в дороге.
Весам космос напоминает, что не стоит гнаться за иллюзиями. Нужно избегать скандалов.
Стрельцам нужно поторопиться и уделить время любимым людям и помочь близким. Стрельцы же, в свою очередь, могут положиться на коллег.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»