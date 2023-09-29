Аттракцион неслыханной щедрости: знаки зодиака, которые сорвут денежный джекпот с 30 сентября

Впереди полнолуние. Это хороший период, чтобы поправить материальное положение. Но есть несколько счастливчиков, которые сорвут финансовый джекпот просто потому, что родились под счастливой звездой.
Астролог Людмила Митрохина назвала три знака зодиака, которые разбогатеют с 30 сентября.
Близнецы в полнолуние наведут порядок в финансах, упорядочат свои траты и правильно рассчитают приход денег. Полнолуние подарит Близнецам возможность удачно вложить средства, чтобы потом долго получать дивиденды.
Раки получат шанс избавиться от долгов. Если в период с 30 сентября по 2 октября Раки смогут закрыть кредиты, то их финансы начнут увеличиваться в геометрической прогрессии.
Стрельцы могут рассчитывать на получение вознаграждения на работе или на возврат долга. В этот период можно покупать лотерейные билеты, скорее всего, именно Стрельцы окажутся в выигрыше.
По материалам 7days.ru