Аттракцион неслыханной щедрости: знаки зодиака, которые сорвут денежный джекпот с 30 сентября

Близнецы в полнолуние наведут порядок в финансах, упорядочат свои траты и правильно рассчитают приход денег. Полнолуние подарит Близнецам возможность удачно вложить средства, чтобы потом долго получать дивиденды.

Раки получат шанс избавиться от долгов. Если в период с 30 сентября по 2 октября Раки смогут закрыть кредиты, то их финансы начнут увеличиваться в геометрической прогрессии.

Стрельцы могут рассчитывать на получение вознаграждения на работе или на возврат долга. В этот период можно покупать лотерейные билеты, скорее всего, именно Стрельцы окажутся в выигрыше.

По материалам 7days.ru