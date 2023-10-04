Какие знаки зодиака до 2025 года станут миллионерами - так никогда еще не везло

Козерог

Козероги в ближайшее время смогут наблюдать финансовый рост в своих делах. Особенно успешны будут начинания, связанные с образованием. Это могут быть как вложение в самообразование, так и заработок на оказании услуг. Любое решение принесет успех и деньги.

Весы

У Весов до 2025 года появится шанс стать миллионерами, причем достаточно быстро. Скорее всего, это будет что-то нечестное. Заработок на обмане, мошенничестве, но с возможностью стремительного обогащения. Все так, но помните, что за все в этой жизни приходится платить.

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Дева

Девы до 2025 года, если не станут миллионерами, то однозначно поправят свое финансовое положение. Причем заработок будет очень приятным, связанным с путешествиями. Может это блогосфера, а может модельный бизнес.