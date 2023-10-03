Каким знакам зодиака будет вести в ближайшие 5 лет - обрушатся деньги и любовь

Близнецы

Близнецы в ближайшие пять лет будут любимцами судьбы. Их ждет счастье сразу в нескольких сферах: не только в финансовой, но и в любовной. Если с деньгами все более или менее ясно – звезды обещают Близнецам стабильный доход, то с любовью все не так просто. Счастье придет после больших испытаний. Возможно, ради того, чтобы найти истинную любовь им придется пройти через развод.

Стрелец

У Стрельцов наоборот в ближайшие пять лет в делах амурных все будет спокойно. Без резких взлетов, но и без падений, а вот в финансовом секторе ожидается заметный взлет. Это время копить, откладывать, так сказать, собирать камни. Но камни в данном контексте эквивалентны золотым монетам.

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Водолей

Водолеи также будут поцелованы удачей. Есть шанс раскрутить свое дело. Причем, если сейчас вы владеете домашней кондитерской, то через пять лет сможете похвастаться сетью со значительными оборотами.

Ближайшие пять лет судьба будет подкидывать вам подсказки, чтобы раскрутить свое дело. В любовных делах также намечается успех. Это могут быть, как многочисленные интрижки, так и свадьба. Результат зависит от желаний Водолеев.