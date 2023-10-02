Какие знаки зодиака исполнят все свои мечты в ноябре - осталось чуть-чуть

Телец

У Тельцов ноябрь станет месяцем исполнения мечтаний, ведь мечты этого знака зодиака тесно связаны с деньгами. Финансовое положение Тельцов значительно улучшится. Есть шанс получить повышение или прибавку к жалованью.

Рак

Раки проведут ноябрь в семейных делах, занимаясь обустройством быта и домашним очагом. Так как по своей натуре Раки очень трепетно относятся к семье и дому, то ноябрь можно назвать месяцем исполнения мечтаний.

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