Вступят на путь сакральной трансформации: долг Тельцов, Львов, Козерогов и Водолеев — с 1 по 31 октября

Шаманка Кажетта Ахметжанова в свежем прогнозе поделилась установкой для некоторых знаков зодиака на период с 1 по 31 октября. Их ждут важные свершения и этап внутреннего перерождения.

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Тельцы

Должны отложить все своим думы — октябрь, хорошее время для того, чтобы решить бытовые вопросы. Им следует поменять что-то в доме, освоить новое хобби или увлечение. Задача представителей этого знака воплотить все то, что они так долго откладывали.

Львы

Получат толчок в личной жизни. Одинокие представители знака могут рассчитывать на приятные романтические знакомства. Звезды советуют им заняться любимым делом, начать вести бизнес. Окружающие сразу же почувствуют в Львах мощного лидера и захотят найти подход к сотрудничеству.