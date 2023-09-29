Мощный приток денег, благословение небес: миссия Близнецов, Раков и Стрельцов с 30 сентября

Близнецы сумеют воспользоваться дарами, которые предлагает полная луна. Этот знак зодиака должен навести порядок в своих финансах. Звезды им благоволят, они могут правильно рассчитать приход денег и будущие траты. Время для раздумий прошло — нужно действовать уверенно. Близнецы удачно вложат сбережения и будут жить не зная бед все следующие месяцы на эти дивиденды.

Раки устали от сложившегося положения дел: они слишком долго зависели от третьих лиц в материальном плане. Пришло время стать хозяевами своей судьбы. Этому знаку зодиака удастся вернуть долги. Их ждет период тотального очищения. Раки могут принять важные шаги по закрытию кредидов, но сделать это нужно до 2 октября. Только в этом случае их финансы будут расти в геометрической прогрессии.

Стрельцы могут рассчитывать на то, что удача снова будет на их стороне и уже с 30 сентября они вздохнут полной грудью. Представителей этого знака ждет денежное вознаграждение на службе, кто-то вернет им забытый долг. Стрельцам нужно купить лотерейный билет, есть шанс выиграть приятный денежный приз.

По материалам 7days