Что ждет Тельцов, Раков, Дев, Стрельцов, Водолеев и Рыб до 8 октября — деньги падают с неба

Астролог Ирина Душкина поделилась свежим прогнозом для некоторых знаков зодиака, назвав главные события с 1 по 8 октября. Их ждут перемены, всплеск отношений, бурный скачок, планы в карьере и денежные вливания.
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Тельцы
До 8 октября они будут заняты рутиной. Обязанности на работе потребуют от Тельцов усидчивости и основательного погружения. Отвлекать от дел могут взаимоотношения с коллективом. Представители этого знака рискуют сбиться с графика. Трудится им придется сверхурочно, чтобы все успеть. Самое главное — финансовая отдача, она придет в большом объеме.
Раки
Будут решать семейные дела. На многое этот знак зодиака будет реагировать чувствительно. Справиться с эмоциями им поможет общение с близкими, особенно с друзьями. При правильном финансовом подходе Раки сумеют отложить деньги, скопив приличный капитал.
Девы
Все внимание направят на профессиональные дела. Они будут активно решать проблемы родственников. Девы захотят сменить место работы. Их здоровье и самочувствие будет стабильным. Приятным бонусом станет и материальный достаток. Девы могут улучшить свое финансовое положение дополнительными средствами, но для этого придется потрудиться.
Стрельцы
С головой погрузятся в новое дело или увлечение. Работа потребует от них полной концентрации 2 и 3 октября. Порадовать себя этот знак зодиака может приятными покупками. Главное — не переусердствовать.
Водолеи
В их жизни наступят перемены. Кому-то придется скорректировать свой распорядок дня или график работы. Смена обстановки пойдет им на пользу. Новый импульс можно ждать от романтических отношений. Вторая половинка решится на важный шаг.
Рыбы
Им будет недоставать общения. В разы возрастет потребность в друзьях. Звезды советуют им беречь свое здоровье. Представители знака могут рассчитывать на романтическое знакомство. В материальной сфере достаток, прибыль будет стабильной. Можно побаловать близких подарками.
По материалам marieclaire