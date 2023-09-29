Что ждет Тельцов, Раков, Дев, Стрельцов, Водолеев и Рыб до 8 октября — деньги падают с неба

Астролог Ирина Душкина поделилась свежим прогнозом для некоторых знаков зодиака, назвав главные события с 1 по 8 октября. Их ждут перемены, всплеск отношений, бурный скачок, планы в карьере и денежные вливания.

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Тельцы

До 8 октября они будут заняты рутиной. Обязанности на работе потребуют от Тельцов усидчивости и основательного погружения. Отвлекать от дел могут взаимоотношения с коллективом. Представители этого знака рискуют сбиться с графика. Трудится им придется сверхурочно, чтобы все успеть. Самое главное — финансовая отдача, она придет в большом объеме.

Раки

Будут решать семейные дела. На многое этот знак зодиака будет реагировать чувствительно. Справиться с эмоциями им поможет общение с близкими, особенно с друзьями. При правильном финансовом подходе Раки сумеют отложить деньги, скопив приличный капитал.

Девы

Все внимание направят на профессиональные дела. Они будут активно решать проблемы родственников. Девы захотят сменить место работы. Их здоровье и самочувствие будет стабильным. Приятным бонусом станет и материальный достаток. Девы могут улучшить свое финансовое положение дополнительными средствами, но для этого придется потрудиться.