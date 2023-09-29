Единственный знак, для которого октябрь станет судьбоносным во всех смыслах: разворот на 180°

Шаманка Кажетта Ахметжанова в свежем прогнозе на октябрь назвала знак зодиака, которого ждет судьбоносный период во всех смыслах. Грядет полное обнуление, таинственное перерождение и новый путь.
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Судьбоносным в полной мере и значимым октябрь станет для Стрельцов. Представители этого знака наконец-то решатся на переезд в другой город, или же им поступит предложение от второй половинки. Стрельцов ждут свадьбы, хлопоты и переезды. Звезды советуют им взвешенно оценивать каждый свой шаг.
По материалам «СтарХита»