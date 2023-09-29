Какая опасность подстерегает Львов, Тельцов, Овнов и Весов до 31 октября — иначе быть беде: Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась свежим прогнозом на октябрь, назвав знаки зодиака, которые должны прислушаться к своей интуиции. Им следует избегать сомнительных историй — это чревато испытаниями и бедами. Мудрейшие сумеют выстоять.
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Овны
В первую очередь им стоит беречь семью. Именно на службе и за спиной могут возникнуть противоречивые ситуации, которые приведут к взрывному конфликту. Бойтесь женщин, кто-то решит подсидеть Овнов на работе. Поэтому нужно проявить осторожность и внимательность к тому, что происходит вокруг. Октябрь — не время витать в облаках. Обходите стороной сомнительные связи. Остро выйдет на первый план и тема денег.
Тельцы
Им звезды советуют не связываться с сомнительными предложениями. Во второй половине месяца Тельцы могут ощутить на себе давление, проблемы в их привычную спокойную и размеренную жизнь принесут представительницы женского пола. Могут возникнут трудности на работе, какие договоры сорвутся. Им нужно проверять все документы, которые они получают на подпись. Также могут быть споры в отношении авторитета этого знака зодиака.
Львы
Должны помогать своим близким. Вторая половина месяца может принести им разочарование после бурного эмоционального подъема. На первый план выйдут личные отношения. Звезды советуют им беречь здоровье и не делать крупных покупок, есть риск потерять на этом деньги. Какие-то дела отменятся, но расстраиваться по этому поводу не стоит.
Весы
В целом месяц для этого знака будет стабильным. В начале октября возможны споры с противниками. Мощную поддержку окажут близкие. Весы ощутят, что за из спиной концентрируются люди, которые буквально строят интриги. Какие события могут принести потери, важно беречь здоровье и свое имущество. Козни противников не омрачат финансовый успех этого знака зодиака.