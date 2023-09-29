Какая опасность подстерегает Львов, Тельцов, Овнов и Весов до 31 октября — иначе быть беде: Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась свежим прогнозом на октябрь, назвав знаки зодиака, которые должны прислушаться к своей интуиции. Им следует избегать сомнительных историй — это чревато испытаниями и бедами. Мудрейшие сумеют выстоять.

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Овны

В первую очередь им стоит беречь семью. Именно на службе и за спиной могут возникнуть противоречивые ситуации, которые приведут к взрывному конфликту. Бойтесь женщин, кто-то решит подсидеть Овнов на работе. Поэтому нужно проявить осторожность и внимательность к тому, что происходит вокруг. Октябрь — не время витать в облаках. Обходите стороной сомнительные связи. Остро выйдет на первый план и тема денег.

Тельцы

Им звезды советуют не связываться с сомнительными предложениями. Во второй половине месяца Тельцы могут ощутить на себе давление, проблемы в их привычную спокойную и размеренную жизнь принесут представительницы женского пола. Могут возникнут трудности на работе, какие договоры сорвутся. Им нужно проверять все документы, которые они получают на подпись. Также могут быть споры в отношении авторитета этого знака зодиака.