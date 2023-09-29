Единственный знак, которого ждет невиданное везение в финансах до 31 октября: ливень из денег

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова в свежем прогнозе на октябрь назвала знак зодиака, который будет богатеть до 31 октября. На него обрушится денежный ливень. Этот знак станет единственным везунчиком — королем фортуны, которому удастся схватить птицу удачи за хвост.

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