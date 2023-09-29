«Лучше держаться в стороне»: Глоба дал прогноз на 30 сентября — вот о чем предупредил астролог

Астролог Богдан Глоба, сын известных звездочетов Тамары и Павла Глобы, регулярно оповещает россиян о грядущем. Финальная неделя сентября завершился не только полнолунием, но и непростой субботой. В этот день важно сохранять внимание, быть настороже и следовать поговорке «старый друг лучше новых двух».
«В субботу проявите внимание и настороженность с новыми людьми, но вполне можете положиться на старых знакомых.
Фоном идут споры среди лидеров, но лучше держаться от этого в стороне», — посоветовал Глоба-младший.
Больше новостей из жизни знаменитостей – в Telegram-канале «Звездная пыль»
А вот завершится неделя приятно. Воскресенье станет благоволить финансовому состоянию. День будет хорош для крупных покупок.