«Лучше держаться в стороне»: Глоба дал прогноз на 30 сентября — вот о чем предупредил астролог

Гороскоп. Фото: Global Look Press

Важно не терять бдительность.

Астролог Богдан Глоба, сын известных звездочетов Тамары и Павла Глобы, регулярно оповещает россиян о грядущем. Финальная неделя сентября завершился не только полнолунием, но и непростой субботой.  В этот день важно сохранять внимание, быть настороже и следовать поговорке «старый друг лучше новых двух».

«В субботу проявите внимание и настороженность с новыми людьми, но вполне можете положиться на старых знакомых.

Фоном идут споры среди лидеров, но лучше держаться от этого в стороне», — посоветовал Глоба-младший.

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А вот завершится неделя приятно. Воскресенье станет благоволить финансовому состоянию. День будет хорош для крупных покупок. 

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