Вероятны разбеги и разрывы: Василиса Володина в полнолуние 29 сентября предупредила людей

Последняя пятница сентября, 29 число, предоставит людям выбор, который окажется непростым. Все дело в полнолунии. Это событие внесет довольно сложные обстоятельства каждому в вопросы выбора.

«Полнолуние на оси Овен-Весы заставляет искать баланс между напором, единоличным усилием и необходимостью договариваться. Между твердым «ни за какие коврижки» и деликатным «давайте вместе подумаем, как будет лучше для всех».

Вероятны как разбеги, разрывы, так и обозначившееся ясно деловое или личное партнерство», - предупредила астролог.

Так что в этот период нормально метаться между двумя полюсами, склоняясь то к одному варианту, то к другому. И нет гарантии, что сделать удастся правильно.

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