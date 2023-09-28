Овны, Тельцы и Близнецы, ваш таро-прогноз на октябрь: резкие перемены, будет качать из стороны в сторону

Эксперт в области развития личности и управления судьбой Роберт Оксузян сделал таро-прогноз на октябрь.
Если верить этому таро-гороскопу, Овнов, Тельцов и Близнецов ждут перемены, но будет и качать из стороны в сторону.
Для Овнов октябрь будет позитивным. Есть много возможностей и ресурсов реализовать свои цели. Будет шанс познакомиться с человеком, который может стать главным в вашей жизни.
Тельцов ждет эмоциональный период, будет качать из стороны в сторону. Старайтесь не принимать важных решений.
Задача Близнецов в октябре - расписать план действий, задать себе вопрос, к какой цели вы движетесь. Нужно будет поработать с негативными установками.
По материалам 7days.ru