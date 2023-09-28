Перемены в жизни: знаки зодиака, которым нужно подготовиться к серьезным событиям в октябре — слово ведического астролога

Практикующий ведический астролог Ирина Орлова рассказала, каким будет октябрь этого года для разных знаков зодиака.
В октябре могут доставить хлопот затмения, они выпадают на даты с 11 до 31 октября и будут держать в тонусе.
Многим представителям зодиакального круга в октябре стоит ждать перемен в жизни.
«Перемены в общественной жизни ожидают Тельцов, Львов и Козерогов, а в личной — Овнов, Близнецов и Водолеев. Девам и Стрельцам рекомендуется не сорить деньгами, не брать в долг и не гоняться за призрачными выгодами. Ракам, Весам, Скорпионам и Рыбам следует быть внимательными к самочувствию и психоэмоциональному состоянию, заботиться о себе и избегать переживаний и переутомлений», — поделилась астролог Ирина Орлова.
По материалам 7days.ru