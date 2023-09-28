Перемены в жизни: знаки зодиака, которым нужно подготовиться к серьезным событиям в октябре — слово ведического астролога

Многим представителям зодиакального круга в октябре стоит ждать перемен в жизни.

«Перемены в общественной жизни ожидают Тельцов, Львов и Козерогов, а в личной — Овнов, Близнецов и Водолеев. Девам и Стрельцам рекомендуется не сорить деньгами, не брать в долг и не гоняться за призрачными выгодами. Ракам, Весам, Скорпионам и Рыбам следует быть внимательными к самочувствию и психоэмоциональному состоянию, заботиться о себе и избегать переживаний и переутомлений», — поделилась астролог Ирина Орлова.