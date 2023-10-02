Тельцы, Скорпионы и Водолеи: Марс в Весах перевернет судьбы на 180 градусов со 2 октября

Благоприятный день в отношении личной и семейной жизни.

Тельцы

Вам предстоит организовать общественные мероприятия, Марс в Весах позволит вам взять контроль над ситуацией и направить ее в нужное для всех русло.

События дня могут быть связаны с потенциальной романтической связью, химия между вами и объектом вашей симпатии, даже если вы только что познакомились, станет очевидной. Кроме того, соединение Венеры и Урана может придать дополнительную остроту уже существующим отношениям.

Скорпионы

Поскольку Венера продолжает находиться в секторе домашнего очага, ее присутствие может создать энергию мира в семье. Возможно, у вас возникнет желание обновить интерьер или украсить дом. К вам может прийти нежданный гость и эта встреча будет очень позитивной и продуктивной.

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Водолеи

Сегодняшний день может привлечь к вам человека с дикой натурой. Этот человек будет эксцентричным и именно это вас привлечет. Независимо от того, будет ли это потенциальная дружба или роман, вам так понравится его общество, что вы захотите поддерживать с ним связь. Этот человек может появляться и исчезать без предупреждения, поэтому вам придется привыкнуть к его непредсказуемости.