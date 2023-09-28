Судьбоносное предназначение Тельцов, Близнецов, Дев и Стрельцов — единственная миссия

Астрологи назвали знаки зодиака с судьбоносным предназначением — они пришли в этот мир не просто так, у них есть особая миссия.

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Тельцы — свернут горы

Миссия этого знака зодиака поверить в свои собственные силы. Только тогда им удастся покорить себе весь мир, все, что они запланируют, сбудется. Еще один их талант в родительстве. Они будут лучшими мамами или отцами. Единственное — что идет Тельцам по судьбе умение зарабатывать деньги, бедность не для них.

Близнецы — чувствительность

Миссия этого знака зодиака в поддержке тех, кто их окружает. Близнецы могут и выслушать, и пожелать. Это они делают искренне, всей душой. Судьбоносная миссия этого знака зодиака — заводить друзей, они умеют располагать к себе собеседника.