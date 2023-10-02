Флиртуют даже с женатыми: пять имен женщин, которые любят крутить романы на работе

Некоторые имена словно программируют людей на определенные поступки. Одни женщины часто изменяют партнерам, другие, напротив, отличаются верностью, а есть и такие, которые воспринимают собственную работу в качестве плацдарма для выстраивания отношений. Галина Янко – астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая – раскрывает имена любительниц служебных романов.

Екатерина — честолюбивая и амбициозная

Екатерина переводится как «чистая». Женщина с таким именем отличается волевым и решительным характером. Зачастую у нее наблюдается скорее мужской склад ума. Для Екатерины очень важно реализовать себя в карьере, поэтому она уделяет данной сфере огромное внимание.

Из-за природного честолюбия и амбиций женщине с таким именем бывает сложно завести отношения вне работы, ведь большую часть времени она проводит в офисе. По этой причине Екатерина нередко завязывает роман на рабочем месте, если представится подходящий случай.

Анастасия — любит риск и может «закрутить» с боссом

«Возрожденная» Анастасия является яркой и уверенной в себе личностью. Она легко покоряет мужские сердца и не отказывает себе в удовольствии доказать собственную привлекательность, закрутив роман с симпатичным коллегой. Нередко любовь к риску толкает Анастасию на отношения с женатым коллегой, который быстро подпадает под ее чары.

Анастасия довольно честолюбива, поэтому если для продвижения по службе потребуется закрутить роман с боссом, она непременно сделает это. Обладательница данного имени уверена, что цель всегда оправдывает средства, поэтому быстро решается на служебный роман.

Елизавета — дружба с коллегами перерастает в любовь

Имя Елизавета переводится как «почитающая Бога». Его обладательница отличается жизнерадостностью, общительностью и прекрасным чувством юмора. Женщина с указанным именем невероятно эмпатична. Она всегда безошибочно определяет настроение других людей и проявляет к окружающим максимум сочувствия.

Часто Елизавета настолько сильно проникается делами своих коллег, что сближается с ними против воли. Если речь идет о дружбе с мужчиной, то зачастую она перерастает в серьезный роман. Елизавете сложно справляться со своими эмоциями и еще труднее отказаться от отношений, даже если они обречены на провал.

Алла — заводит романы с большим удовольствием

«Богиня» Алла отличается взрывным темпераментом и острым умом. Как правило, в своей работе она достигает завидного успеха, получая все благодаря упорному труду и связям с нужными людьми. Служебные романы Алла крутит с большим удовольствием, поскольку они подогревают ее интерес к делу и поддерживают в тонусе.

Для женщины с таким именем подобные отношения нередко становятся привычкой, в которой нет ничего страшного. Если Алла вознамерилась кого-либо очаровать, она непременно это сделает. Нередко вскружив голову очередному бедолаге, женщина с указанным именем теряет к нему интерес и намечает себе цель посложнее.

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Наталья — флиртует для разнообразия

«Родная» Наталья является душевным и позитивным человеком. Вместе с тем она твердо стоит на ногах и никогда не витает в облаках. Если Наталья влюбилась, ради счастья близкого человека она пойдет на все. Нередко женщина с таким именем находит вторую половинку на работе, хотя и не ставит перед собой подобную цель.

Наталья достаточно уравновешенна, но порой позволяет себе флирт на работе, чтобы разнообразить будние дни. Иногда женщина с указанным именем с удивлением отмечает, что слишком запуталась в любовных играх.

