Бросают семью даже в зрелом возрасте: пять имен мужчин, которые не могут забыть первую любовь

Список сентиментальных мужчин, готовых бросить жену и детей ради юношеской любви, для наших читателей составила таролог Галина Янко.

Андрей — влюбляется только раз в жизни

Носители этого имени обладают избирательным вкусом и редко позволяют кому-то войти в их жизнь на серьезных основаниях. Когда их сердце однажды выбирает настоящую избранницу, они сосредотачивают все свои усилия на ее завоевании. Они могут влюбиться только один раз в жизни. Даже спустя годы, проведенные с другой женщиной в официальном браке, Андрей способен сделать решительный шаг и вернуть свою первую любовь.

Василий — всю жизнь тоскует по первой любви

Они могут быть преданными и страстными партнерами, готовыми идти на все, чтобы защитить и обеспечить счастье своей избранницы. Они стремятся создать стабильные и долгосрочные отношения, основанные на взаимной любви и поддержке. Однако тоска по первой любви может преследовать их всю жизнь и в какой-то момент взять над ними верх.

Григорий — романтичный и сентиментальный

Носители этого имени известны своей романтичностью и тщательным подходом к выбору партнера по жизни. Они придают большое значение любви и готовы пойти на все, чтобы ее найти и сохранить. В отношениях они заботятся о каждой мелочи, которая может быть важна для их партнера.

Они стремятся создать глубокую и прочную связь, основанную на взаимном уважении и поддержке, найти идеальную спутницу, с которой они смогут разделить жизнь и построить счастливое будущее и такой идеализированной спутницей часто становится первая любовь.

