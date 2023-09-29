Бросают семью даже в зрелом возрасте: пять имен мужчин, которые не могут забыть первую любовь

Фото: кадр из фильма «Дневник памяти»

Тeleprogramma.prо предлагает познакомиться с мужчинами, для которых первая любовь — не пустой звук: даже через много лет она оживает в их сердце, ломая привычный уклад жизни.

Список сентиментальных мужчин, готовых бросить жену и детей ради юношеской любви, для наших читателей составила таролог Галина Янко.

Андрей — влюбляется только раз в жизни

Носители этого имени обладают избирательным вкусом и редко позволяют кому-то войти в их жизнь на серьезных основаниях. Когда их сердце однажды выбирает настоящую избранницу, они сосредотачивают все свои усилия на ее завоевании. Они могут влюбиться только один раз в жизни. Даже спустя годы, проведенные с другой женщиной в официальном браке, Андрей способен сделать решительный шаг и вернуть свою первую любовь. 

Василий — всю жизнь тоскует по первой любви

Они могут быть преданными и страстными партнерами, готовыми идти на все, чтобы защитить и обеспечить счастье своей избранницы. Они стремятся создать стабильные и долгосрочные отношения, основанные на взаимной любви и поддержке. Однако тоска по первой любви может преследовать их всю жизнь и в какой-то момент взять над ними верх.

Григорий — романтичный и сентиментальный

Носители этого имени известны своей романтичностью и тщательным подходом к выбору партнера по жизни. Они придают большое значение любви и готовы пойти на все, чтобы ее найти и сохранить. В отношениях они заботятся о каждой мелочи, которая может быть важна для их партнера.

Они стремятся создать глубокую и прочную связь, основанную на взаимном уважении и поддержке, найти идеальную спутницу, с которой они смогут разделить жизнь и построить счастливое будущее и такой идеализированной спутницей часто становится первая любовь.
 

Таролог и парапсихолог Галина Янко. Фото: личный архив

Илья — всех сравнивает с первой любовью

Эти мужчины также придают огромное значение любви. Для них настоящее и глубокое чувство возникает всего лишь один раз в жизни. Они относятся к первой любви с искренностью и преданностью. Впоследствии их отношениям не судьба быть долговечными, сравнения с той самой часто приводят к разочарованию в женщинах.

Если их первые отношения не смогут преодолеть испытания времени или не соответствуют их ожиданиям, они будут испытывать разочарование и чувство потери.

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Николай — влюбляется раз и навсегда

Эти мужчины обладают сильными амбициями и стремятся к достижению успеха как в карьере, так и в любовных отношениях. Когда в раннем возрасте находят женщину, с которой хотят провести всю свою жизнь, они готовы пойти на все, чтобы ее завоевать и сохранить.

Они не позволяют мелочам и препятствиям встать на пути их отношений, мечтают о сказочной истории любви, хотя это не всегда является их главным приоритетом. Они могут влюбиться только один раз в жизни и ценят это чувство, боясь его потерять.

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