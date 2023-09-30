Какие знаки зодиака получат покой и умиротворение с 30 сентября - дождались

Позитивный день в отношении личной жизни.

Раки

Старшие братья и сестры познакомят вас сегодня с новыми людьми и новым кругом общения. Результатом этого может стать новый роман. Позвольте своему внутреннему «я» проявиться. Многие будут привлечены Вашей харизмой и готовы слушать и восхищаться.

Подведите итоги своих отношений. Список «за» и «против» поможет Вам увидеть общую картину. Обратитесь за советом к своему партнеру. Обсудите все и посмотрите, что каждый из вас может сделать для улучшения вашей связи.

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Львы

Вам пора отдохнуть в тихом месте. Найдите время для того, чтобы разобраться в своих мечтах и спросить совета у старших. Ответы, которые вы ищете, очень сложны. Прежде чем двигаться вперед, вам необходимо встретиться с собственными страхами и неуверенностью.

Возможно, сейчас вы чувствуете себя рассеянными, вас отвлекают мелкие дела. Сохраняйте спокойствие и сосредоточьтесь на главном. Найдите время, чтобы побыть со своим любимым человеком. Будьте оптимистичны в своих взглядах сегодня и будьте рядом с теми, кто дает вам ощущение опоры и силы.

Водолеи

Сейчас прекрасное время для общения. Сегодня можно отправиться в небольшое путешествие или просто выйти в город повеселиться, чтобы встретить новых интересных людей.