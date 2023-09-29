Соединение Солнца и Плутона: жизнь каких знаков зодиака перевернется с 29 сентября

Водолеи

Если Вы измените свое мнение, то это поможет Вам улучшить отношения. Если возникло недопонимание, то разговор может прояснить ситуацию и расставить все по своим местам. Правда, разговор может оказаться весьма напряженным и в нем могут быть затронуты непростые темы. И все же, как только разговор будет закончен, отношения между вами станут легче, и, скорей всего, все наладится.

Рыбы

Кто-то из ваших знакомых может оказать на вас большое влияние. Возможно, они обладают авторитетом или знаниями, которые помогут Вам в сложившейся ситуации. Разговор с ними может оказаться достаточным для того, чтобы добиться прорыва, на который Вы так надеялись. Что касается покупок, то Ваше внимание может привлечь что-то, во что стоит вложить деньги, например, антиквариат или памятные вещи из прошлого.

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