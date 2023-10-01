Каким знакам зодиака вообще нельзя пить - в 2024 году будет беда

Овен

Алкоголь способен разрушить карьеру Овнов в 2024 году, в то время как причиной пьянства может стать неудачная личная жизнь. Вам очень важно держать себя в руках, потому что в порыве отчаяния, в своем стремлении спрятаться от реальности за литрами спиртного, вы рискуете навсегда уплыть в алкогольные дали, чтобы никогда не вернуться.

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Телец

Тельцам не стоит принимать на грудь в 2024 году, потому как в целом год для вас будет более, чем успешный. Если праздновать каждый раз, когда планеты осыпают вас золотом, то можно пристраститься. А Тельцам ни в коем случае нельзя делать вредные привычки частью своей жизни, потому как у них высокий уровень зависимости.

Лев

У Львов в 2024 году могут возникать проблемы со здоровьем – обострятся хронические заболевания и даже появятся новые сопутствующие. Однако этот период пролетит незаметно, если не налегать на спиртное. В новом году алкоголь для Львов противопоказан.