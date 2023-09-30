Какие знаки зодиака изменят личную жизнь зимой - сбросят балласт, а не решались

Овен

У Овнов тоже не всегда удачно складывают отношения, но, как правило, они научились приспосабливаться. Однако зимой ситуация способна выйти из-под контроля. Если партнер Овна относится к стихиям воды (Рак, Скорпион, Рыбы) или огня (Овен, Лев, Стрелец), то за такие отношения бороться не стоит.

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Весы

Весам стоит выйти из нынешних отношений уже давно, однако они все тянут, взвешивают и обдумывают. Зимой партнер прижмет вас к стенке. Встанет вопрос уже не о личных границах, а о вопросах безопасности. Не исключены угрозы жизни и здоровью. Причем это касается не только мужчин-тиранов, но и не менее деспотичных женщин, которые действуют через психологическое насилие.

Скорпион

А у Скорпионов иная проблема. Им нужно сбросить со своей шее иждивенцев. И это не только партнер, который не хочет ни работать, ни выполнять домашнюю работу, ни поддерживать, но и любые иные личные связи – взрослые дети, которые сели на шею, коллеги, которые используют и т.д. Исключение из этого правила – только родители.