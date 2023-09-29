Какие знаки зодиака смогут увидеть свою судьбу в 2024 году - Ангел покажет

Близнецы

У Близнецов встреча с судьбой будет самой приятной, потому что в 2024 году они встретят своего человека. То есть партнера, с которым захотят провести всю жизнь. Причем судьба настигнет даже тех Близнецов, которые ведут затворнический образ жизни и не слишком часто посещают светские мероприятия.

Водолей

У Водолеев 2024 год будет достаточно судьбоносным, но судьбу они увидят через испытания. Планеты расставят ловушки, в которые намерены поймать людей из вашего окружения, чтобы показать вам, от кого стоит держаться подальше. Как поведет себя ваш партнер, если вы заболеете? А как начальник, если вы что-то не сумеете сделать? Наблюдайте и делайте выводы.