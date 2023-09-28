Стрельцы, Львы, Весы и Овны — короли фортуны в октябре: деньги прут лавиной (Глоба)

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на октябрь, назвав баловней судьбы, которых озолотит денежный дождь. Они вступают в эпоху процветания и богатства. Щедрые дары отправит им Вселенная.

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Стрельцы ждут признания. Они могут оказаться слишком требовательными. Этому знаку зодиака нужно беречь деньги, которые к ним пришли, иначе есть риск потерять накопления.

Львы будут заняты весь октябрь: их ждут встречи, переговоры и знакомства. Выпавший шанс поможет им наладить финансовое положение — придут хорошие заработки.

Весы преуспеют в делах. Их ждет взлет в карьере. Несмотря на козни недоброжелателей, они могут рассчитывать на финансовый успех.

Овны погружены в работу. Это обеспечит им успех в карьере. На фоне трат будут и хорошие стабильные заработки.