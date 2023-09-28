Какая беда обрушится на Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков — испытания судьбы до 31 октября

Практикующий ведический астролог Ирина Орлова поделилась прогнозом, назвав знаки зодиака, которых могут затронуть неприятности до 31 октября.
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Овны
Им не избежать конфликтов в семье. Выстраивать отношения с близкими и окружающими в этот период Овнам особенно сложно. Прямо говоря: накипело. Кто-то даже решится на развод или полный разрыв. Овнам стоит следить за своим здоровьем на фоне таких испытаний.
Тельцы
Весь месяц будут пребывать в состоянии борьбы со злом и со всем окружающим миром. Лучше всего отказаться от идеи взять деньги в долг или в кредит. Лучше проявить настойчивость и решительность. Звезды советуют им доверять предсказаниям.
Близнецы
Их терпение на прочность будут испытывать дети. Они временами будут сводить с ума. Тут же возможны жаркие споры и недопонимание. Лучше всего искать компромисс.
Раки
Будут наполнены внутренними противоречиями. Это помешает им ощущать себя счастливыми даже в те моменты, когда все будет складываться благоприятно. Им стоит беречь отношения с родителями, не провоцировать ссоры на пустом месте.
По материалам 7days