Судьбоносный октябрь для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб: деньги рекой, карьера — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на октябрь, назвав миссию некоторых знаков зодиака. Они приложат все усилия, чтобы вступить в эру процветания.

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Стрельцы

Первая неделя октября принесет им успех в переговорах с вышестоящим руководством, авторитетными персонами. При этом Стрельцам не стоит желать слишком многого, потому что материальный успех, который их накроет, может рухнуть. И произойти это может также легко, как эти деньги пришли.

Успех будет сопровождать Стрельцов и в дальних поездках, это любовь, это планы, это проекты, которые имеют отношения и к творчеству, и к личным делам. Планы с друзьями и поездки будут удачными.

«Будьте готовы к тому, что кто-то может позавидовать вашим делам. Стрельцы могут потерять друга, некоторые проекты рухнут. В середине месяца нужно проявить внимание на службе, особенно к сотрудникам, и отношениям с коллегами», - заверила Глоба.

Совет: не стоит брать на себя всю ответственность, за спиной контроль.

Козероги

Могут рассчитывать на значительный успех в переговорах вдали от дома. Им нужно оказать помощь близким. Беспокоить будут отношения с любимыми.

«Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг в поездках. В этот период важно не обольщаться сомнительными связями. Трудности в вопросах здоровья, успех в творчестве и в дальних дорогах — в середине месяца», - добавила астролог.

Внимание в середине октября нужно проявить в отношениях с руководством. Цели и планы изменятся, возможна крупная перестройка дел. Появятся новые друзья, на службе будет перестройка. В конце месяца новые планы, берегите любимых.