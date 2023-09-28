Судьбоносный октябрь для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб: деньги рекой, карьера — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на октябрь, назвав миссию некоторых знаков зодиака. Они приложат все усилия, чтобы вступить в эру процветания.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Стрельцы
Первая неделя октября принесет им успех в переговорах с вышестоящим руководством, авторитетными персонами. При этом Стрельцам не стоит желать слишком многого, потому что материальный успех, который их накроет, может рухнуть. И произойти это может также легко, как эти деньги пришли.
Успех будет сопровождать Стрельцов и в дальних поездках, это любовь, это планы, это проекты, которые имеют отношения и к творчеству, и к личным делам. Планы с друзьями и поездки будут удачными.
«Будьте готовы к тому, что кто-то может позавидовать вашим делам. Стрельцы могут потерять друга, некоторые проекты рухнут. В середине месяца нужно проявить внимание на службе, особенно к сотрудникам, и отношениям с коллегами», - заверила Глоба.
Совет: не стоит брать на себя всю ответственность, за спиной контроль.
Козероги
Могут рассчитывать на значительный успех в переговорах вдали от дома. Им нужно оказать помощь близким. Беспокоить будут отношения с любимыми.
«Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг в поездках. В этот период важно не обольщаться сомнительными связями. Трудности в вопросах здоровья, успех в творчестве и в дальних дорогах — в середине месяца», - добавила астролог.
Внимание в середине октября нужно проявить в отношениях с руководством. Цели и планы изменятся, возможна крупная перестройка дел. Появятся новые друзья, на службе будет перестройка. В конце месяца новые планы, берегите любимых.
Водолеи
Их накроет суета, которая будет касаться работы и личных дел. В начале октября будьте внимательны к себе, продолжаться события, которые предваряли новый месяц. Закрутитесь в дорогах далеких и близких. Придут важные вести издалека. Они будут радовать. Вдали от дома осторожность в дорогах. В конце месяца берегите домашних, займитесь имуществом. В карьере будет перестройка, помогут люди, которым вы дороги. Дороги попробуют внимания и в конце месяца.
Рыбы
Внимание к делам детей и друзей. Ждут интересные проекты. Будут трудности с противниками, кто-то попытается насолить Рыбам. Постарайтесь заниматься делами так, как вы можете и делаете всегда. Талант пробьет себе дорогу. Месяц будет поворотным, расходов будет немало. Кто-то может позавидовать. Ваше место попытаются занять недоброжелатели. Придет помощь издалека, предложения, поездки далекие и близкие. Нужно проявить осторожность в транспорте, берегите родственников.