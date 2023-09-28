Только один знак будет так счастлив в октябре: все сразу — деньги, карьера, любовь

Деньги принесут уверенность в себе. Фото: Global Look Press

Этим людям повезет по-настоящему.

Близнецы станут настоящими фаворитами Вселенной в октябре. Им повезет сразу по трем фронтам: в карьере, в деньгах и в любви.

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Близнецы смогут удивить свой трудовой коллектив и руководство своими идеями и работоспособностью. Это вознесет их на пьедестал славы, позволит продвинуться вверх по карьерной лестнице.

Внутренне самоудовлетворение наделит Близнецов смелостью и решительностью. Это напрямую отразится на их личной жизни, которая тоже пойдет на взлет.

Источник: rsute.ru

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