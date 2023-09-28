Как изменится жизнь Раков, Козерогов и Скорпионов через два дня: будут прыгать от радости

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Хирон в Овне поможет Ракам прийти к своим целям быстро и решительно. Они смогут отказаться от догм и стать счастливыми.

Северный Узел в Овне поддержит Скорпионов на их пути к мечте. Поможет им некий человек, который ворвется в их судьбу неожиданно.