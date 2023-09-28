Как изменится жизнь Раков, Козерогов и Скорпионов через два дня: будут прыгать от радости

Счастье рядом. Фото: Global Look Press

Вас поразят изменения в вашей судьбе.

Раки, Козероги, Скорпионы с октября начнут новую жизнь, о которой грезили давно.

В какой-то момент эти люди поймут, что настало их время, и начнут идти к своей заветной мечте семимильными шагами, с легкостью преодолевая препятствия на своем пути.

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Хирон в Овне поможет Ракам прийти к своим целям быстро и решительно. Они смогут отказаться от догм и стать счастливыми.

Северный Узел в Овне поддержит Скорпионов на их пути к мечте. Поможет им некий человек, который ворвется в их судьбу неожиданно.

Козероги увидят денежную энергию благодаря тому, что забудут про прошлый обиды.

Источник: rsute.ru

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