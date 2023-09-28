Что ждет Львов, Дев, Весов и Скорпионов с 1 по 31 октября — главные события: наказ Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на октябрь, назвав знаки зодиака, которых ждут важные события.
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Львы
Будут переживать большой успех. Это период подъема, который касается личных дел, личной жизни в целом. Львам покажется, что вокруг них все почти идеально. Параллельно будут хорошие финансовые возможности, будут поступать предложения, важные встречи — все это обеспечит заработки Львов. Октябрь принесет успех в работе.
Звезды советуют им воспользоваться этим периодом, чтобы помочь своим близким. Со второй декады придут разочарования, они будут связаны с женщинами и личными отношениями. Львам нужно беречь здоровье и не делать покупки, тратя все средства. Вторая половина октября затронет тему карьеры, работы. У руководства могут возникнуть трудности, часть дел рухнет.
Совет: в дорогах проявите внимание.
Девы
Их ждет личный и интеллектуальный успех, дела, которые будут связаны с детьми и любимыми будут радовать. Ждите значительную поддержку в поездках. Со второй половины октября нужно проявить внимательность к тому, что происходит в личной жизни. Лучше не увлекаться сомнительными персонажами. На первый план выйдет тема здоровья.
Вторая декада будет связана с темой финансов и питания. Здесь необходимо равновесие. Проявить внимание нужно к родным, стоит последить за тем, что происходит в доме. Важными станут бытовые дела. Дальние дороги придется отложить, лучше избегать ситуаций в транспорте. Внимание нужно проявить в финансовых вопросах.
Совет: не делайте крупных финансовых вложений во вторую декаду октября.
Весы
Для них октябрь станет особенными. По-началу он принесет споры с противниками, а затем мощную поддержку друзей и людей, которые ценят Весов. Этот знак преуспеет в делах и во всем, что связано с договорами. На первый план выйдет тема семьи и работы.
Во второй декаде октября за спиной концентрируются люди, которые буквально будут стоить интриги. Важно не упустить события, которые могут принести потери, кражи, выясняйте все отношения напрямую, берегите здоровье. Вторая половинка октября — финансы, здесь будет и успех, который придет несмотря на козни противников, и в тоже время, могут быть расходы и потери.
Совет: важные вложения придется отложить, на первый план выйдут необходимые траты.
Скорпионы
Их ждут бурные события. Вялотекущие отношения с друзьями в первой декаде октября уже в середине месяца могут буквально взорваться, когда Скорпионам придется выяснять отношения с окружающими. Их деятельность будет активизирована. Этому знаку нужно обращать внимание на то, что происходит у них за спиной, могут быть ссоры с друзьями, с теми, в кого они всегда верили. Середина октября может принести кражи и потери. Нужно присмотреться к тому, что происходит за спиной.
Совет: больше внимание нужно уделить работе, будит интеллектуальный успех, встречи и поездки.