Что ждет Львов, Дев, Весов и Скорпионов с 1 по 31 октября — главные события: наказ Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на октябрь, назвав знаки зодиака, которых ждут важные события.

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Львы

Будут переживать большой успех. Это период подъема, который касается личных дел, личной жизни в целом. Львам покажется, что вокруг них все почти идеально. Параллельно будут хорошие финансовые возможности, будут поступать предложения, важные встречи — все это обеспечит заработки Львов. Октябрь принесет успех в работе.

Звезды советуют им воспользоваться этим периодом, чтобы помочь своим близким. Со второй декады придут разочарования, они будут связаны с женщинами и личными отношениями. Львам нужно беречь здоровье и не делать покупки, тратя все средства. Вторая половина октября затронет тему карьеры, работы. У руководства могут возникнуть трудности, часть дел рухнет.

Совет: в дорогах проявите внимание.

Девы

Их ждет личный и интеллектуальный успех, дела, которые будут связаны с детьми и любимыми будут радовать. Ждите значительную поддержку в поездках. Со второй половины октября нужно проявить внимательность к тому, что происходит в личной жизни. Лучше не увлекаться сомнительными персонажами. На первый план выйдет тема здоровья.

Вторая декада будет связана с темой финансов и питания. Здесь необходимо равновесие. Проявить внимание нужно к родным, стоит последить за тем, что происходит в доме. Важными станут бытовые дела. Дальние дороги придется отложить, лучше избегать ситуаций в транспорте. Внимание нужно проявить в финансовых вопросах.

Совет: не делайте крупных финансовых вложений во вторую декаду октября.