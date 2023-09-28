Судьба Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков до 31 октября — деньги, карьера, любовь: Глоба

Тамара Глоба в своем YouYube-канале поделилась прогнозом на октябрь, оставив предзнаменование некоторым знакам зодиака, разъяснив, что их ждет.

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Овны

В начале месяца они будут погружены в работу. И это принесет Овнам значительный успех в карьере. Удачна также и личная жизнь. Но в первой декаде месяца возможны споры с партнерами и противниками.

«В середине октября берегите семью. На службе за спиной возникнут конфликты, женщины могут буквально подсидеть вас, будьте очень внимательны к происходящему вокруг. Берегите свое здоровье, избегайте сомнительных связей», — заметила Глоба.

Кроме того, астролог дала понять, что Овнам нужно беречь семью, отношения с людьми, которые им дороги. Вторая половина октября потребует внимания к происходящему вокруг. Несмотря на то что противники помогут Овнам сделать хорошие заработки, их все же коснутся траты. Осторожность нужна в третьей неделе октября.

Совет: ни в коем случае не трясите кошельком, будьте бережливыми.

Тельцы

Первая неделя месяца принесет значительный личный и творческий успех. Это интеллектуальная деятельность, это возможности вдали от дома. Поддержка и популярность будут помогать Тельцам в продвижении их дел. Параллельно, нужно быть очень внимательными к тому, что происходит вокруг.

«Ни в коем случае не связывайте свои дела с людьми, которые приходят с сомнительными предложениями. И уже вторая декада октября принесет проблемы, которые будут связаны с женщинами, с личными делами и увлечениями. Будьте внимательны к людям, которых вы не знаете. Проверяйте все, что относится к детям, отношениям с любимыми», — добавила астролог.

Здесь возникнут трудности, которые касаются работы. На службе у Тельцов могут сорваться договоры. И поэтому нужно очень внимательно проверять все бумаги, часть из них принесет проблемы.

В конце месяца Тельцам нужно беречь близких, не сбрасывать на них негатив. Могут быть споры относительно авторитета Тельцов и промахи, которые имеют отношение к их деятельности. Дороги не очень удачны в третьей декаде, могут возникнуть трудности.