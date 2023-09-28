Глоба — этот знак придет на работу и узнает о сюрпризе: новая должность, огромная зарплата

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Тамары Глобы

Этим людям по-настоящему повезет.

Тамара Глоба предрекла счастливое будущее Овнам на их рабочем месте. В настоящий момент представителей данной зодиакальной системы активно обсуждают в руководящем звене.

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Не исключено, что их час вот-вот настанет. Начальство может сильно продвинуть Овнов вверх по карьерной лестнице.

Должность мечты для них сейчас — рукой подать. На новом месте Овны смогут проявить свои навыки и таланты в полной мере. Вслед за этим последуют отличные заработки.

Источник: rsute.ru

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