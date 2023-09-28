Какой знак зодиака до 2043 года будет идти по белой полосе — Володина

Астролог Василиса Володина уверена, что у Тельцов наступил звездный час и череда открытий вплоть до 2043 года. По ее мнению, представители этого зодиака будут идти только по белой полосе — у них все получится.
С деньгами проблем не будет. У Тельцов, наконец, наступит период благосостояния, когда удастся заработать много финансов и пустить их на крупную покупку.
Володина также уверена, что одинокие Тельцы найдут свою вторую половинку уже в ближайший год. Будет много любви и взаимопонимания.
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