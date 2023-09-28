Вселенная вознесет Тельцов, Дев и Весов: одарит везением и финансовой энергией

Деньги. Фото: Global Look Press

Эти люди поймут, что жизнь может быть простой и радостной.

Тельцам, Девам и Весам в ноябре предстоит познать настоящее везение и удачу.

Эти два вектора счастья появятся у представителей данных зодиакальных систем благодаря Вселенной. Она возьмет под свою опеку Тельцов, Дев и Весов.

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Космическая энергия наполнит Тельцов, Дев и Весов всепоглощающим счастьем и любовью, которыми они захотят поделиться со своим окружением.

Эти люди достигнут больших высот и смогут увидеть абсолютный успех на работе. После достижения пика карьеры их ждут большие деньги.

Источник: rsute.ru

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