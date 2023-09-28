Раки, Скорпионы и Козероги повернут жизнь на 180 градусов: большие деньги, везение, любовь

Раки, Скорпионы и Козероги буквально через несколько дней смогут переродить свою жизнь.

После некоторых событий у них откроется второе дыхание, они почувствуют на себе благословение Вселенной, радость от бытия и неудержимое желание двигаться вперед к поставленным целям.