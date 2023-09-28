«Не загоните себя»: к полнолунию 29 сентября Глоба составил прогноз людям

Последняя неделя сентября завершится полнолунием, которое состоится 29 числа, в пятницу. Это особенное время, о котором всегда предупреждают людей астрологии.
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Сын Тамары и Павла Глобы, Богдан Глоба, в своем прогнозе на эту дату предрек сложности. Он отметил, что это небесное явление усиливает происходящее вокруг. так что важно не терять бдительности никому. А особо восприимчивые и чувствительные натуры как всегда могут ощутить на себе расшатывание энергетического фона.
«Полнолуние в пятницу резонирует со всеми сферами. Творческий подъем и желание «свернуть горы». Решайте все, что спорится, но не загоните себя. Ночью будьте аккуратны», — сообщил Глоба в Telegram.