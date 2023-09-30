Что будет с деньгами Весов, Дев, Козерогов, Водолеев и Рыб с 1 по 25 октября — кто богатеет без усилий

Таролог Саона в эксклюзивном прогнозе для сайта Teleprogramma.pro оставила предзнаменование для некоторых знаков зодиака. Что будет с их деньгами с 1 по 25 октября — далее детально.
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Весы
У Весов в период с 1 по 25 октября наблюдается не лучшее время в финансовом плане. Даже сделки, которые казались совершенными будут срываться. Земля будет уходить из-под ног. На самом же деле в это время вам стоит сосредоточиться на любовной сфере, отпустив деньги.
Дева
Девы склонны к зарабатыванию через посредничество. То есть если в период с 1 по 25 октября Девы решат кому-то помочь продать квартиру или написать резюме, не будучи при этом специалистом в той сфере, в которой помогает, то это принесет доход.
Козерог
У Козерогов большие шансы сорвать куш. И этот денежный приз связан с некими финансовыми операциями в Интернете. Возможно, фондовый рынок и сделки на бирже.
Водолей
У Водолеев именно в обозначенный период нет никаких финансовых успехов, но и падений тоже нет. Будут получать столько же сколько и всегда.
Рыбы
Рыбы должны быть готовы к потере авторитета и влияния на работе, что чревато финансовыми трудностями. Есть риск не только значительно потерять в доходе, но даже лишится работы.