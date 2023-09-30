Идеальный кармический партнер для Тельца, Близнеца, Льва, Девы, Стрельца и Козерога — настоящая вторая половинка

Шаманка Кажетта Ахметжанова в эксклюзивном прогнозе для сайта Teleprogramma.pro назвала знаки зодиака, у которых есть их кармические половинки. С ними они могут построить гармоничные отношения, дружбу и найти любовь всей жизни.

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Тельцы

Для Тельца идеальный кармический партнер — это человек, который обладает стабильностью и надежностью. Тельцы ценят комфорт и безопасность, поэтому для них важным является партнер, который сможет предоставить им это, а также разделить с ними общие ценности и интересы. Такой, как Рак.

Близнецы

Близнецы нуждаются в интеллектуальной стимуляции, поэтому их идеальный кармический партнер должен быть умным, разносторонним и способным поддерживать интересные и глубокие разговоры. Они также ценят свободу и независимость, поэтому партнер должен быть готов к гибкости и адаптации. На эту роль лучше всего подходят Весы.

Львы

Львы блистают и привлекают внимание, поэтому их идеальный партнер должен быть способен поддерживать их в их стремлении быть лидерами. Стрелец — это партнер, который будет гордиться Львами, наполнять их жизнь любовью и вниманием, но также уметь предоставить им свободу для самовыражения.