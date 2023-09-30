Идеальный кармический партнер для Тельца, Близнеца, Льва, Девы, Стрельца и Козерога — настоящая вторая половинка

Шаманка Кажетта Ахметжанова в эксклюзивном прогнозе для сайта Teleprogramma.pro назвала знаки зодиака, у которых есть их кармические половинки. С ними они могут построить гармоничные отношения, дружбу и найти любовь всей жизни.
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Тельцы
Для Тельца идеальный кармический партнер — это человек, который обладает стабильностью и надежностью. Тельцы ценят комфорт и безопасность, поэтому для них важным является партнер, который сможет предоставить им это, а также разделить с ними общие ценности и интересы. Такой, как Рак.
Близнецы
Близнецы нуждаются в интеллектуальной стимуляции, поэтому их идеальный кармический партнер должен быть умным, разносторонним и способным поддерживать интересные и глубокие разговоры. Они также ценят свободу и независимость, поэтому партнер должен быть готов к гибкости и адаптации. На эту роль лучше всего подходят Весы.
Львы
Львы блистают и привлекают внимание, поэтому их идеальный партнер должен быть способен поддерживать их в их стремлении быть лидерами. Стрелец — это партнер, который будет гордиться Львами, наполнять их жизнь любовью и вниманием, но также уметь предоставить им свободу для самовыражения.
Девы
Девы ищут партнера, который поддержит их интеллектуальное развитие и поможет в удовлетворении амбиций. Они ценят порядок и аккуратность, поэтому идеальный кармический партнер для Девы будет организованным и трудолюбивым. И никто лучше Дев с этой ролью не справится.
Стрельцы
Стрельцы — это люди, стремящиеся к приключениям и новым открытиям. Их идеальный кармический партнер — тот, кто разделяет их страсть к путешествиям и исследованиям, кто готов идти с ними в неведомое и поддерживать их в их стремлениях. Партнер должен быть открытым и оригинальным, готовым поделиться своими идеями и воодушевить Стрельца на новые свершения. Им стоит присмотреться к Львам.
Козероги
Козероги — целеустремленные и трудолюбивые люди, которые стремятся к достижению успеха во всех сферах жизни. Их идеальный кармический партнер должен разделять их амбиции и быть готовым поддерживать их в этих стремлениях. Козерогам подходят Козероги и Тельцы.