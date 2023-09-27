Этот знак получит на работе огромные деньги: Глоба — даже не мечтал о такой сумме

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Им многое будет даваться, все дела станут проходить легко и успешно. Это сильно повлияет на рабочий настрой Овнов.

В профессиональной деятельности начнется счастливая полоса, которая не останется незамеченной со стороны руководства. Начальство щедро вознаградит Овнов суммой, на которую представители зодиакальной системы даже не рассчитывали.

Источник: rsute.ru