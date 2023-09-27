Володина назвала знак, который должен срочно расстаться с одним человеком: токсичный, сосет энергию

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Иногда окружение может тянуть на дно.

Василиса Володина предостерегла Овнов, рожденных с 21 марта по 19 апреля, о том, что рядом с ними находятся токсичные люди.

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Они тянут их на дно, не дают двигаться вперед и портят самооценку. Какими бы близкими и любимыми они не были, не стоит оставлять все так, как есть на данный момент.

Иногда «из лучших побуждений» люди уничтожают нас, высасывают всю энергию, лишают жизненных сил. Срочно остановите этот негативный процесс, вы достойны легкой и прекрасной жизни!

Источник: rsute.ru

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