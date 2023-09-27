Овны, Львы, Стрельцы, Тельцы и другие знаки, которым везет по жизни: небесный дар

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Короли фортуны Овны, Львы и Стрельцы считаются любимцами Вселенной. Они точно знают, что такое истинное везение. Планеты-покровительницы этих знаков — Марс, Солнце и Юпитер, оберегают своих подопечных от всех невзгод и тревог. Этим знакам зодиака сопутствует удача как в карьере, так и в любви. Их отличает милосердие, доброта и искренность. Они умеют делиться своей удачей с теми, кто в этом нуждается.

Везунчики Козероги, Тельцы и Девы не привыкли полагаться на фортуну. Они сами куют свое счастье. На самом деле удача всегда на их стороне, но они не замечают ее в мелочах. Покровители этих знаков — Сатурн, Венера и Меркурий дают им процветание и стабильность в личных делах и в финансовой сфере. Они могут достичь немалых успехов.

По материалам sterlegrad