Какие кармические ошибки портят жизнь женщинам Львам, Близнецам и Овнам — их слабость

Астрологи назвали кармические ошибки, которые портят жизнь некоторым знакам зодиака. Звезды советуют им не перегибать палку и не вредить себе импульсивными действиями.
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Львицы
Не умеют себя сдерживать. Если им что-то не по душе, об этом они заявят громко и во всеуслышание. Львицы искренне проявляют свои эмоции, им присуща непосредственность и прямолинейность. Такие женщины без сожаления разорвут отношения со второй половинкой, если что-то пойдет не так, как они планировали.
Близнецы
Рожденные под этим созвездием женщины противоречивые личности. Они не умеют себя сдерживать, и говорят все, что придет им в голову. При этом эти женщины умеют наслаждаться жизнью. Они не хотят лишать себя ярких красок. Близнецы могут отказаться от правил, если это сделает их жизнь ярче. Они всегда нуждаются в приятных впечатлениях.
Овны
Они обладают лидерским характером, поэтому стремятся диктовать всем своим правила и условия. Сдерживать свои эмоции эти женщины не привыкли. Им нравится контролировать всех вокруг. Они боятся потерять свою значимость, им важны стереотипы. Иногда этот знак зодиака подавляет свою индивидуальность в угоду общественному мнению. Этого им делать не стоит, иначе в них угасает лидер.
По материалам sterlegrad