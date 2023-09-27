Какие кармические ошибки портят жизнь женщинам Львам, Близнецам и Овнам — их слабость

Астрологи назвали кармические ошибки, которые портят жизнь некоторым знакам зодиака. Звезды советуют им не перегибать палку и не вредить себе импульсивными действиями.

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Львицы

Не умеют себя сдерживать. Если им что-то не по душе, об этом они заявят громко и во всеуслышание. Львицы искренне проявляют свои эмоции, им присуща непосредственность и прямолинейность. Такие женщины без сожаления разорвут отношения со второй половинкой, если что-то пойдет не так, как они планировали.