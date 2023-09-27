Солнце в Весах озарит один знак потоком финансовой энергии: откроется путь больших денег и богатства

Для Козерога на этой неделе откроется важный финансовый поток энергии. Аура денег будет расцветать, и Козероги смогут быстро воспользоваться этой возможностью.
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Козероги мгновенно окажутся в выгодном положении, под влиянием транзитной Луны и Солнца в Весах. Однако им стоит проявлять осторожность и избегать участия в сомнительных сделках, так как Плутон все еще находится в их доме.
Также Козерогам рекомендуется провести время со своими братьями и сестрами, поскольку в беседах с ними можно получить жизненные уроки. Если у близких есть дети, вовлечение их в события придаст особый смысл.
Источник: rsute.ru