Главные события в жизни Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб с 1 по 31 октября — разворот на 180°

Эксперт в области развития личности и управления судьбой Роберт Оксузян поделился прогнозом для некоторых знаков зодиака на период с 1 по 31 октября.
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Стрельцам придется сделать выбор ради движения к новым целям. Они добьются больших высот, если сумеют поставить перед собой цели. Вселенная откроет перед этим знаком зодиака благоприятную финансовую энергию, которая раскроит их потенциал и возможности для роста и развития.
Стрельцы будут поддерживать связи с окружающими людьми. Их чувственность поможет им укрепить отношения.
Для Козерогов октябрь станет потрясающим периодом. Фортуна будет благоволить им во всех сферах. Этот знак ждет круговорот событий и возможностей для роста. Звезды советуют им целенаправленно двигаться к своим победам. Все заветные желания Козерогов будут воплощаться, им нужно сделать рывок в развитии и тогда то, что казалось неисполнимым будет реальным и достижимым.
Для Водолеев месяц станет эмоционально сложным. Представители знака будут ругать себя и одергивать. Им нужно постараться не утонуть в этом. Сложный период скоро завершится. Новый этап будет максимально позитивным. Водолеям лучше не вкладывать средства в другие ресурсы, а наоборот, рассчитывать каждый свой шаг.
Рыбы будут много работать весь месяц. Однако вложенные усилия оправдают себя. Финансы в конце октября дадут хорошие результаты. В личном плане Рыбам стоит позаботиться о детях. В отношениях с семьей все спокойно и благоприятно.
По материалам 7days