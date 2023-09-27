Главные события в жизни Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб с 1 по 31 октября — разворот на 180°

Эксперт в области развития личности и управления судьбой Роберт Оксузян поделился прогнозом для некоторых знаков зодиака на период с 1 по 31 октября.

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Стрельцам придется сделать выбор ради движения к новым целям. Они добьются больших высот, если сумеют поставить перед собой цели. Вселенная откроет перед этим знаком зодиака благоприятную финансовую энергию, которая раскроит их потенциал и возможности для роста и развития.

Стрельцы будут поддерживать связи с окружающими людьми. Их чувственность поможет им укрепить отношения.

Для Козерогов октябрь станет потрясающим периодом. Фортуна будет благоволить им во всех сферах. Этот знак ждет круговорот событий и возможностей для роста. Звезды советуют им целенаправленно двигаться к своим победам. Все заветные желания Козерогов будут воплощаться, им нужно сделать рывок в развитии и тогда то, что казалось неисполнимым будет реальным и достижимым.