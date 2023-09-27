Деньги, любовь и семья Тельцов, Раков, Дев и Скорпионов — главные события до 31 октября

Эксперт в области развития личности и управления судьбой Роберт Оксузян поделился прогнозом на период с 1 по 31 октября, предсказав, что ждет некоторые знаки зодиака.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Тельцы

Их ждет эмоциональный период. Тельцов будет сильно качать из стороны в сторону. Им нельзя поддаваться этому шторму. Лучше отложить на потом принятие важных решений. При этом денежная энергия в октябре будет неплохо восполняться, заработанных средств Тельцам хватит на то, чтобы решить все поставленные задачи. Правда, ближе к концу месяца могут быть небольшие потери, деньгами лучше распоряжаться аккуратно, не тратить их по пустякам.

В этот период лучше не допускать ссор с близкими, обходить стороной эмоциональное перенапряжение.

Раки

Для них первая декада месяца будет напряженной, идет полная трансформация. Могут быть и финансовые потери. Затем, наоборот, последует подъем. Звезды советуют им двигаться в новом направлении, успешные проекты и цели принесут им финансовую стабильность. Раки сумеют показать весь свой потенциал. В начале месяца их ждут конфликты с близкими, лучше не ввязываться в ссоры, позже отношения наладятся.