Деньги, любовь и семья Тельцов, Раков, Дев и Скорпионов — главные события до 31 октября

Эксперт в области развития личности и управления судьбой Роберт Оксузян поделился прогнозом на период с 1 по 31 октября, предсказав, что ждет некоторые знаки зодиака.
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Тельцы
Их ждет эмоциональный период. Тельцов будет сильно качать из стороны в сторону. Им нельзя поддаваться этому шторму. Лучше отложить на потом принятие важных решений. При этом денежная энергия в октябре будет неплохо восполняться, заработанных средств Тельцам хватит на то, чтобы решить все поставленные задачи. Правда, ближе к концу месяца могут быть небольшие потери, деньгами лучше распоряжаться аккуратно, не тратить их по пустякам.
В этот период лучше не допускать ссор с близкими, обходить стороной эмоциональное перенапряжение.
Раки
Для них первая декада месяца будет напряженной, идет полная трансформация. Могут быть и финансовые потери. Затем, наоборот, последует подъем. Звезды советуют им двигаться в новом направлении, успешные проекты и цели принесут им финансовую стабильность. Раки сумеют показать весь свой потенциал. В начале месяца их ждут конфликты с близкими, лучше не ввязываться в ссоры, позже отношения наладятся.
Девы
Им стоит прислушаться к своему чутью, оно подскажет, как лучше поступить. Вполне благоприятной в октябре будет денежная энергия. А личная жизнь будет наполнена сердечностью, приятными эмоциями.
Скорпионы
Поставят на первый план партнерские отношения. Хороший период для обучения и развития. Сейчас важно держать себя в тонусе, особенно развивать свой интеллект — это даст хороший всплеск для энергии.
С деньгами все будет стабильно. Правда, средства приходят не в том количестве, в котором бы им хотелось. В личном плане может ощущаться легкое охлаждение.
По материалам 7days